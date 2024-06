PC Gaming Show 2024: Stormgate Early Access Start enthüllt

Frost Giant Studios, gegründet von ehemaligen Mitgliedern des StarCraft II und Warcraft III Echtzeitstrategie-Teams bei Blizzard Entertainment, gaben bekannt, dass wir uns auf einen Stormgate Early Access Start am 13.8.2024 freuen dürfen. Spieler:innen, die sich frühzeitig auf den Weg des Könnens begeben möchten, können bereits am 30. Juli in das Spiel eintauchen, indem sie ein Early Access-Paket auf Steam vorbestellen.

Das Veröffentlichungsdatum von Stormgate’s Early Access wurde heute während der PC Gaming Show bekanntgegeben, auf der auch die zuvor noch geheime dritte Fraktion des Spiels enthüllt wurde – die Celestial Armada. Diese fortschrittliche interstellare Rasse ist zur Erde gekommen, um die dämonische Infernal Host um die Kontrolle über unseren Planeten herauszufordern – mit der Menschheit gefangen im Kreuzfeuer.

Für mehr Informationen über die Celestials, die von einigen Testern als die originellste RTS-Fraktion bezeichnet wurden, die sie je gespielt haben, besuchen Sie die Celestials-Fraktionsseite auf der offiziellen Stormgate-Website.