PC-Gaming erlebt einen Aufschwung – bei Fans und Entwicklern

Laut der jährlichen GDC-Umfrage zur Stand der Spieleindustrie ist die PC-Entwicklung dominanter denn je. Aber auch Fans investieren wie nie zuvor in neue Hardware!

PC Master Race

Wie vor einem Jahr befragte die GDC 2025 über 3.000 Spieleentwickler zu ihren Arbeitspraktiken. Zu den behandelten Themen gehören, für welche Plattformen sie derzeit Spiele entwickeln und für welche sie in Zukunft am meisten daran interessiert sind, Spiele zu veröffentlichen. 80 % der Befragten gaben an, dass sie derzeit PC-Spiele entwickeln, was einem Anstieg von 66 % in der Vorjahresumfrage entspricht, während 74 % sagten, dass die Plattform für sie von Interesse sei, was einem Anstieg gegenüber 62 % entspricht. Während der Grund für diese Erhöhungen unklar ist, deutet der Bericht von GDC darauf hin, dass er mit der Popularität von Valves Steam Deck und anderen Handhelds in Verbindung gebracht werden könnte. Aber viele User kaufen sich auch gerade neue PC-Komponenten – da geht’s allen gut!

“Die diesjährige Umfrage hat Steam (oder den Handheld-Gaming-Computer von Valve) nicht als eigene Plattform herausgegriffen, da er eine Drehscheibe für PC- und Mac-Spiele ist”, heißt es. “Aber es scheint, dass einige Entwickler es als einzigartige Plattform betrachten.“ Zum Beispiel schrieb fast die Hälfte (44%) in Steam Deck, wenn sie gebeten wurden, andere Plattformen zu nennen, die sie interessieren. 38 % der Entwickler gaben an, dass sie derzeit Spiele für PS5 entwickeln, vor 34 % für Xbox Series X/S, 29 % für Android, 28 % für iOS, 23 % für Mac und 20 % für Nintendo Switch. Weiter unten auf der Liste gaben 8 % der Teilnehmer an, dass sie ein Spiel für die neue Nintendo Switch 2 entwickeln, was der gleichen Zahl entspricht, die in der letztjährigen Umfrage gemeldet wurde.