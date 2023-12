Payday 3-Update bringt zwei neue Heists und andere gute Sachen

Zudem wird es die Möglichketi geben, Waffen im Spiel zu inspizieren, die neue Under Wraps-Maske, die voreingestellte Compact7 Lycan-Waffe und mehr. Wir können auch erwarten, dass Syntax Error, der erste DLC des Spiels, noch im Dezember 2023 erscheint. Die vier Kriminellen in den Clownsmasken sind im vergangenen September in Payday 3 aus dem Ruhestand zurückgekehrt und stellen allerlei Unfug an. Das Spiel ist für PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen erhältlich. Habt ihr das Game bereits gespielt?