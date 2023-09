Die Payday 3 Play Early-Phase startet heute

Starbreeze und Deep Silver geben bekannt, dass der ultimative Koop-Heist-Shooter, im Laufe des heutigen Tages und vor dem offiziellen Launch am 21. September in eine Payday 3 Play Early-Phase startet.

Payday 3 Play Early-Phase

Die Play Early Phase ermöglicht es euch, das komplette Spiel schon vor der Veröffentlichung zu spielen. Eine Möglichkeit, sich das spannende Heist-Erlebnis drei Tage früher zu sichern, ist die Vorbestellung der Silber- oder Gold-Edition, die auf Steam, im Epic Games Store, auf Xbox Series S|X und PlayStation 5 erhältlich ist.

Zusätzlich können Besitzer:innen eines PC- und Xbox Series S|X Game Pass-Abos ein Upgrade erwerben, um in die Play Early-Phase einzusteigen und den vollständigen Inhalt der Gold Edition freizuschalten. Diese beinhaltet den 1-Jahres-Seasonpass, der 4 Heists, Tailor-Packs und Waffen-Packs hinzufügt.

Payday 3 bietet zum Launch 8 packende Heists und sechs spielbare Charaktere, nämlich die ursprüngliche Bande der Gangster (Dallas, Hoxton, Wolf und Chains) sowie zwei weibliche Charaktere (Pearl und Joy), die kürzlich angekündigt wurden.

Die vier bekanntesten Verbrecher mit Clownsmasken in der jüngeren Videospielgeschichte kehren am 21. September auf PC via PC Game Pass, auf Steam und im Epic Games Store sowie auf Xbox Series inklusive Game Pass und auf PS5 aus dem Ruhestand zurück.