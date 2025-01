Path of Exile 2: Das alles kommt im ersten Patch des Jahres 2025!

In einem Ankündigungsvideo skizzierte Grinding Gear Games, was vom ersten 0.1.1-Update des neuen Jahres von Path of Exile 2 zu erwarten ist.

Spieldirektor Jonathan Rogers charakterisierte es als ein schnelles Turnaround-Update, um häufige Beschwerden zu lösen, mit weitreichenderen Balanceänderungen, die für den Fall geplant sind, dass PoE2 eine neue Liga erhält. Einige 0.1.1-Highlights sind:

Anpassungen, um das Mapping von Endgame “lohnender” zu machen.

Optimierungen der Lebensqualität wie die Möglichkeit, Runen und andere Socketables zu überschreiben.

Vier neue Türme und bedeutende Änderungen an dem bereits im Spiel vorhandenen.

Das Hinzufügen von Respawns zu Pinnacle-Inhalten, beginnend mit Schiedsrichter von Ash.

In einem ausführlichen Interview nach dem siebenminütigen Video erklärten Rogers und sein PoE2-Spielleiterkollege Mark Roberts, dass das Respawn-System in Kürze eine breitere Einführung in anderen Spitzenkämpfen sehen würde, vielleicht sogar in 0.1.1, aber dass Arbiter of Ash der einzige war, den sie aufgrund von Zeitbeschränkungen für das Update garantieren konnten. Wir haben standardmäßig sechs Respawns im Kampf, wobei diese Anzahl bei höheren Schwierigkeitsgraden abnimmt.

Die neuen Towers scheinen eine besonders kräftige Ergänzung zu sein, wobei der einzelne bei der Early-Access-Start von Path of Exile 2 im Dezember mit zusätzlichen vier ergänzt werden soll. Zusammen mit dieser Änderung des Endspiels werden bei 0.1.1 die Beute- und Monsternummern auf den Endspielkarten optimiert, wobei Rogers sagt, dass dies zu einem “lohnenderen” Kartenerlebnis führen sollte. Was nach 0.1.1 als nächstes kommt, sagte Rogers, dass GGG “eine große Menge an viel mehr Meta-Shifting-Änderungen” geplant hat. “Eines der besten Dinge daran, das Spiel im frühen Zugang mit dem Endspiel zu haben, ist, dass wir jetzt eine viel bessere Vorstellung davon haben, wo wir die Charaktermacht haben wollen und wie das Gleichgewicht zwischen Bossen und Monstern relativ dazu sein sollte”, erklärte Rogers. “Aber diese Art von Änderungen wird warten müssen, bis wir bereit sind, eine neue Liga mit einer neuen Wirtschaft zu schaffen, in der die Leute spielen können.”