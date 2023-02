PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo: 2D-Visual-Novel-Style-Mysterygame angekündigt

Square Enix kündigt mit PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo ein gespenstisches, übernatürliches Singleplayer-Mystery-Abenteuer im einzigartigen Stil einer 2D-Visual-Novel an. Das Spiel erscheint am 9. März 2023 auf Nintendo Switch und am 8. März 2023 über Steam auf PC.

Worum geht’s?

PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo spielt in der Showa-Ära (1926-89) in Honjo, im Bezirk Sumida in Tokyo, und ist eine Sammlung aus schaurigen Geistergeschichten, in deren Mittelpunkt verschiedene Protagonisten stehen, die über die „Macht der Flüche“ verfügen. Spieler*innen schlüpfen in die Rollen mehrerer, verfluchter Charaktere und untersuchen die Geheimnisse von Honjo. Tagsüber erkunden Spieler*innen die geheimnisvollen Bereiche der Stadt, lösen Rätsel und entdecken neue Hinweise, die bei der Aufklärung der Geheimnisse hinter diesen sieben, tödlichen Flüchen helfen. Nachts gehen sie auf die Jagd oder werden von anderen Verfluchten gejagt. Spieler*innen müssen in dieser übernatürlichen Prüfung ihre eigenen Kräfte meistern, während sie versuchen herauszufinden, wie sie nicht zum Opfer der Kräfte anderer werden.

Spieler*innen reisen durch die Schattenseite von Honjo und können bestimmte Bereiche durch atmosphärische Panorama-Ansichten von Sumida erleben, die dank der Unterstützung und Kooperation der Tourismusbehörde von Sumida, des örtlichen Museums, des Tourismusverbands und der Gemeinde vor Ort mit einer Rundumkamera in Gebieten der echten Welt aufgenommen wurden.