Paralives (PC): Die Sims-Konkurrenz kommt am 8. Dezember in Early Access

Das Indie-Sims-ähnliche Paralives hat alle Inhalte enthüllt, die am ersten Tag des Early Access-Starts verfügbar sein werden.

Über Paralives

Dazu gesellt sich eine Reihe von Dingen, die für zukünftige Updates vorgemerkt sind. Das lässt doch schon mal einen Grund zur Freude vermuten! Die herrlich farbenfrohen Paralives kommen am 8. Dezember auf Steam Early Access, und von Anfang an werden Cozy-Fans viel zu tun haben, um sie zu beschäftigen… oder nicht beschäftigen, falls euch das lieber ist. Paralives Studio teilte in einem Twitter-Post mit, was am ersten Tag verfügbar sein wird und was später hinzugefügt wird. Im Live-Modus, in dem wir das Leben und die Beziehungen ihrer Figuren verwalten, werden Dinge wie Karriereentwicklung, Kinder haben, „Altern und Tod“, Charakterautonomie, „alles als Gruppe tun“, Geschäfte, Restaurants und Museen; Rechnungen und Hausbrände und Modding-Tools. Zu den Updates des Live-Modus innerhalb des Early Access-Zeitraums gehören Wetter und Jahreszeiten, ein Kalender und Stammbaum; Hunde, Katzen und Pferde; Autos, Fahrräder und Hausboote; Schwimmen, Story-Fortschritt für NPCs, Gartenarbeit und Angeln, gesellschaftliche Ereignisse wie Partys und Hochzeiten, Stadtbearbeitungswerkzeuge und weitere Persönlichkeitsmerkmale.

Im Baumodus können wir Wände bauen und Dächer und Treppen platzieren, die Größe von Objekten ändern und alles einfärben. Später im Early Access werden „erweiterte“ Werkzeuge für Dächer und Treppen, Kellerwerkzeuge, Pools und weitere Möbel und Objekte hinzugefügt. Irgendwann können wir auch Fenster an geschwungenen Wänden platzieren. Schließlich können wir im Paramaker-Modus, in dem wir die Figuren erstellen, Größe, Körper und Gesicht nach unseren Wünschen anpassen, und wir können Tätowierungen und geschichtete Kleidung anwenden. Es gibt auch ein genetisches und „Asymmetrie“-System, mit dem wir Augenfarben, Socken und so etwas mischen und kombinieren können. Haustiere, ein Outfit-Management-System und weitere Kleidung, Frisuren und Accessoires kommen später. Es wird spannend zu sehen, wie Paralives ankommt – vor allem, wo Die Sims 4 seit längerer Zeit aus allen Rohren zu feuern scheint und inZOI wohl auch bis Ende des Jahres den Early Access-Zustand verlassen wird. Was haltet ihr davon?