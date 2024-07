Palworld: Dank Sakurajima-Update versiebenfachter Andrang aufs Game!

Das neueste Update von Palworld hat eine neue Insel – Sakurajima, wie wir berichteten – zusammen mit einer Reihe neuer Pals, Feinde und Gegenstände hinzugefügt.

Es ist das umfangreichste Update, das das Spiel seit seiner Veröffentlichung im Januar 2024 erhalten hat, und es hat einen Anstieg der Popularität verursacht, wobei die Spielerzahlen auf allen Plattformen boomt. Anhand von Steam als repräsentatives Beispiel wurde bestätigt, dass die Anzahl der aktiven Palworld-User um mehr als 700 % in die Höhe geschossen ist. Es schoss von einer gleichzeitigen Spitzenzahl von etwa 15.000 Benutzern vor dem Update zu einem Spitzenwert auf mehr als 130.000, sobald das Update veröffentlicht war. Für das Spiel selbst sind das trotzdem eher maue Zahlen: Im Januar, als der Hype in vollem Gang war, erreichte das Spiel einen Höchststand von 2,1 Millionen gleichzeitigen Spieler:innen auf Steam.

Das hievte das Game an die Spitze der Rangliste für das meistgespielte Spiel aller Zeiten auf der Steam-Plattform. Es war eine unvorhergesehene Sensation, die vom Slogan “Pokémon mit Waffen” angetrieben wurde, die so viele Benutzer:innen anlockte. Seitdem ist es für das Spiel relativ ruhig gelaufen, aber dieses neueste Update hat die Glut erneut ein wenig angeheizt. Laut Pocket Pair, dem Entwickler des Spiels, gibt es viel, auf das wir uns freuen dürfen. Später in diesem Jahr kommt ein Arena-Modus, in dem die Spieler:innen gegeneinander kämpfen können, ähnlich wie in einem traditionellen Pokémon-Kampf. Nur, dass es sich in diesem Fall auch um Sturmgewehre und Granaten handeln wird. Wie sieht es bei euch aus, kehrt ihr mit diesem neuesten Sakurajima-Update zu Palworld zurück?