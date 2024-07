Palia kommt dank Daybreak Games demnächst auf weitere Konsolen

MMO-Spezialist Daybreak Games hat das Palia-Studio Singularity 6 erworben. Was das für das Spiel bedeutet, lest ihr gleich hier!

Palia in allen Händen

Der in Los Angeles ansässige Entwickler, der sich in diesem Jahr angesichts finanzieller Schwierigkeiten deutlich verkleinert hat, ist jetzt eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Daybreak, das für Spiele wie EverQuest, PlanetSide und H1Z1 bekannt ist. Das gemütliche Sim-MMO Palia (free-to-play) wurde im Dezember 2023 für Nintendo Switch veröffentlicht und im März 2024 auf Steam, sechs Monate nach dem Start einer offenen Beta auf dem PC. Das Spiel bietet Cross-Play und Cross-Progression. Laut Daybreak hatten im Juni 2024 über vier Millionen Spieler den Cozy-Titel ausprobiert, wobei täglich über 100.000 Spieler*innen spielten. Mit der Ankündigung der Übernahme sagten Daybreak und Singularity 6: “Es wird erwartet, dass die Spielerbasis zunimmt, wenn das Spiel seinen Fortschritt in Richtung Fertigstellung und einer 1.0-Version auf allen wichtigen Plattformen fortsetzt”.

Daybreak-CEO Ji Ham sagte: “Ihr Debüttitel, Palia, ist eine fantastische Ergänzung zu unserem Online-Portfolio. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem S6-Team, um Palia das bestmögliche Online-Erlebnis auf allen wichtigen Spielplattformen zu ermöglichen und ihre Spielergemeinschaft für die kommenden Jahre weiter auszubauen.“ Der Mitbegründer und CEO von Singularity 6, Anthony Leung, kommentierte: „Letztendlich wollen wir Palia in die Hände jedes Spielers bringen, der es spielen will, und wir glauben, dass wir dies am besten tun können, indem wir mit Daybreak zusammenarbeiten, das eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau jahrzehntelanger Gaming-Communities hat. Wir freuen uns darauf, von ihrer Erfahrung, ihrem Fachwissen und ihren Investitionen in Singularity 6 und Palia zu profitieren”.