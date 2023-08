Palia bekommt neuen Patch mit Haustieren und neuen Gegenständen

Palia ist ein Lebenssimulator, in dem, wie wir berichteten, die Menschheit plötzlich in der idyllischen Bauerngemeinde des Dorfes von Kilima wieder aufgetaucht ist.

Über Palia

Die Spieler können jagen, Erz abbauen, gemütliche Häuser bauen und auf ihren Grundstücken anbauen. Das Spiel trat am 9. August in die offene Beta ein, und der Entwickler Singularity Six hat jetzt einen Patch für das Spiel mit mehr Fortschritten der Hauptquests, gefundenen Gegenstandsquests, Balanceänderungen und Fehlerbehebungen, neuen Gegenständen und sogar Haustieren veröffentlicht. Die Hauptquest in Palia besteht darin, die Welt um euch herum zu erkunden und die Bürger des Dorfes Kilima und der nahe gelegenen Bahari-Bucht kennenzulernen. Dazu gehört natürlich auch eure formelle Aufnahme in das Dorf, und hier geht es dann im Spiel weiter. Zudem gibt es Gegenstände zu finden, die den Beginn einer Quest auslösen, höchstwahrscheinlich müsst ihr diese verlorenen Gegenstände dann ihren jeweiligen Besitzer:innen zurückbringen.

Zeki, der typische gierige Ladenbesitzer, hat eine münzbetriebene Maschine, die zufällige Waren verteilt. Dem Beutetisch der Maschine wurden vier neue Valley Sunrise-Artikel hinzugefügt: ein Bett, eine Vase, ein Beistelltisch und ein Kronleuchter. Spieler:innen können einmal am Tag Glücksmünzen verdienen, indem sie im Gemischtwarenladen einkaufen oder sie für 10.000 Gold im Schwarzmarktladen kaufen. Wir können auch Haustiere freischalten – aber nur, wenn wir bereit sind, Geld in den Rachen des Spiels zu werfen. Das ist allerdings etwas teuer, denn nur um etwa 30 Euro erhaltet ihr Zugriff auf alle Haustiere. Das geht noch besser, Singularity Six! Die vollständigen Patchnotes, die eine Liste von Fehlerbehebungen und bekannten Problemen enthalten, sind auf der offiziellen Website von Palia verfügbar.