Neuer Trailer zu gemütlichem Cottagecore-MMO Palia veröffentlicht

Palia, ein kommendes Spiel von Singularity Six, ist ein fröhliches Cottagecore-MMO, auf das sich Fans schon einige Zeit freuen. Nun gibt’s ein Video!

Mehr zu Palia

Das Fazit von Tester:innen der Early Access-Version ist so ziemlich einhellig: Palia ist fesselnd und charmant zugleich. Jeder einzelne Teil des Spiels macht augenscheinlich Spaß und ist gut gemacht, aber die wahre Brillanz des Games liegt darin, wie es alle Mechaniken nahtlos zusammenbringt. In diesem Titel erwartet euch alles, von süßer Optik über grüne Felder, zu jagendes Wild, ein Dorf voller hilfsbereiter Leute und große Grundstücke, die man besiedeln darf. Das Ungewöhnliche am Spiel? Es gibt keine große Bedrohung, keine bevorstehende Apokalypse, nicht einmal einen Tom Nook, der euch wegen eines Kredits auf den Fersen ist. Das Game ist wie ein Sandbox-Spiel gepaart mit einem MMO.

Die gute Stimmung, die hellen und fröhlichen Grafiken mit übertriebenen Animationen und die Liebe zum Detail machen diesen Titel zu einer Empfehlung für alle, die etwas für die kommenden Herbst- und Wintermonate suchen. Eine gemütliche Fantasiewelt, in der ihr nach Lust und Laune spielen und auch daten könnt, ist natürlich eine gelungene Ablenkung. Palia befindet sich gerade noch in einer geschlossenen Beta-Phase, und ab 9. August 2023 werden alle Interessierte in diesen Free-to-Play-Urlaub eintauchen können. Das Spiel wird anfangs rein für PC verfügbar sein, und wird irgendwann mal auch für Nintendo Switch erscheinen. Hier kommt der Trailer zum Titel, viel Spaß damit!