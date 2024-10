Overwatch 2 plant und testet Rückkehr zur 6v6-Struktur, ohne 2-2-2

Das Studio hinter Overwatch 2 gab bekannt, dass es eine Rückkehr zu seinem ursprünglichen 6v6-Format erwägt, aber doch anders als vorher!

6v6 in Overwatch 2

Eine Kontroverse jagte die andere, nachdem es zu seiner aktuellen, umstrittenen 5v5-Struktur gewechselt war, als die Fortsetzung von Overwatch im Jahr 2022 auf den Markt kam. Blizzard hat nun angekündigt, dass es das Format in der nächsten Saison des Helden-Shooters wieder auf den Markt bringen wird. In einem neuen Blog auf der Website des Spiels gab das Team bekannt, dass es zwei separate Tests für eine Rückkehr zu 6v6 durchführen wird. Die erste findet eine Woche nach Beginn der neuen Saison statt, die am 10. Dezember beginnt. Anstatt eine direkte Rückkehr zur 2-2-2-Rollenverteilung des ursprünglichen Overwatch zu erhalten, gibt es einen willkommenen Twist!

Denn in zukünftigen Runden muss das Team für diesen Test mindestens einen Helden in jeder Rolle haben, aber nicht mehr als jeweils drei pro Teamzusammensetzung. Zum Beispiel könnten wir in einem sechsköpfigen Team einen Tank, einen DPS und einen Support haben, und solange diese berücksichtigt werden, können die anderen drei Spieler jeden Helden frei auswählen, den sie wollen, solange es nicht mehr als drei pro Rolle gibt. Auf diese Weise hat dann jede Gruppe definitiv mindestens eine Person auf Heilung und eine andere Person zum Tanken, so dass eine Gruppe nicht einfach mit sechs Schadenshelden für Furore sorgen kann. Klingt vernünftig – mal sehen, wie der Playtest aussieht!