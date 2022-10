Overcooked! All You Can Eat bekommt World Food Festival-Update

Soeben ist das World Food Festival-Update für Overcooked! All You Can Eat veröffentlicht worden. Was euch damit alles erwartet, lest ihr hier!

Das Update des Spiels, das bereits für alle Plattformen verfügbar ist, begrüßt weitere 10 neue Levels zu drei neuen Themen (The Metro Mash, Baked Bazaar und Pepper Plaza), in denen Köche zwei brandneue Rezepte – Chicken Bobotie und Paneer Curry – zusammen mit wiederkehrenden Favoriten verwenden werden, um hungrige Kunden in Schach zu halten. Zwei neue Köche gehen im Rahmen des Updates in die Küche (die Community bat um Fox Chef und den Globe Chef mit seiner alternativen Fischkochhaut) zusammen mit einer neuen Gameplay-Mechanik, die moderne App-basierte Lebensmittellieferdienste abbildet und dafür sorgt, dass der Service zum Stillstand kommt, bis wartende Take-away-Bestellungen abgeschlossen und auf den Weg geschickt werden.

Eine Reihe zusätzlicher Zugänglichkeits- und Unterstützungsoptionen sind auch mit dem kostenlosen Update verfügbar und begrüßen Köche aller Fähigkeiten in den Overcooked! All You Can Eat-Küchen. Der neue und verbesserte Assist-Modus ist jederzeit zugänglich und bietet die Möglichkeit, Level zu überspringen, die Reihenfolge und Level-Timer zu erhöhen, die Rezeptwerte zu erhöhen, die Bestellzeiten ein-/auszuschalten, die Respawn-Zeiten der Spieler:innen zu verkürzen, das Verbrennen von Lebensmitteln zu erschweren, das Brennen vollständig auszuschalten und mehrere andere Optionen, mit denen ihr euer Gameplay anpassen könnt. Alle Details zu Inhalten und Änderungen für das World Food Festival-Update findet ihr auf der offiziellen Seite des Updates.