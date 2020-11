Overcooked! All You Can Eat zum PS5 Launch erhältlich

Team17 und Ghost Town Games können heute The Peckish Rises ankündigen, ein originelles kulinarisches Abenteuer exklusiv als Teil von Overcooked! All You Can Eat. Das Abenteuer wir euch pünktlich zum Start der PlayStation 5 ab dem 12. November und für die Xbox Series X/S im Laufe dieses Jahres frisch serviert.

Overcooked! All You Can Eat, die komplette Collection beider Games, DLCs und zusätzlichen neuen Inhalten ist ab Launch für PS5 verfügbar.

Overcooked! All You Can Eat ist weit mehr als ein Remaster:

Overcooked! All You Can Eat serviert jeden Bissen an Inhalten von Overcooked! und Overcooked! 2, einschließlich zuvor veröffentlichter DLCs und Updates. Es wurde in köstlichem 4K von Grund auf neu erstellt und läuft mit cremigen, glatten 60 Bildern pro Sekunde. Diese definitive Overcooked! Erfahrung umfasst über 200 Ebenen kulinarischen Chaos‘, die alle zum ersten Mal in der Serie online spielbar sind, sowie eine Liste von über 80 KöchInnen. Zum ersten Mal überhaupt in der Overcooked! Geschichte wird Cross-Play-Multiplayer vorhanden sein, der zur All You Can Eat-Collection als Teil eines kostenlosen Updates nach dem Start nachgereicht wird.

Damit sich alle KöchInnen in Overcooked! willkommen fühlen, enthält All You Can Eat außerdem neue Eingabehilfen und einen Unterstützungsmodus, der eine Funktion zur Verlängerung der Levelzeiten hinzufügt. Verlängert die Rezeptzeiten und aktiviert die Möglichkeit, den Ablauf der Bestellung zu deaktivieren. Zu den Eingabehilfen gehören auch eine Option zur Aktivierung von Legasthenie-freundlichem Text, eine skalierbare Benutzeroberfläche und Kochindikatoren für Farbenblinde.