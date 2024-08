OUT NOW: Die Sonderausgabe des Kult-PlayStation-Plattformers Tomba! ist da

Limited Run nimmt auch Vorbestellungen für physische Versionen von Tomba! Special Edition auf Switch, PS5 und PC entgegen, sie kommt in drei Versionen:

Eine physische Standardversion für 34,99 Euro

Eine Classic Edition für 69,99 Euro (enthält eine PS1-Box im Retro-Stil, einen Zwei-Disc-Soundtrack, ein Poster und ein Steelbook)

Eine Whoopee Edition für 149,99 Euro (enthält den Inhalt der Classic Edition, ein Hardcover-Kunstbuch und einen Strategieführer, eine Tomba-Figur, eine Koma Pig-Figur und Kunstdrucke

Vorbestellungen für die physischen Versionen des Spiels enden am 1. September. Limited Run kündigte auch im Juni an, dass es die Fortsetzung des Spiels irgendwann veröffentlichen will, das wäre dann die Tomba! 2 Special Edition oder so ähnlich! Was haltet ihr davon?