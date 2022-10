OUT NOW: Alan Wake Remastered für Nintendo Switch

Alan Wake Remastered wurde nun für Nintendo Switch veröffentlicht. Die Nachricht kam von Remedy und dem Herausgeber Epic Games!

Mehr über Alan Wake Remastered

Bislang war nur bekannt, dass wir eine Veröffentlichung des Titels „im Herbst 2022“ sehen würden. Jetzt ist es so weit! Der Titel ist jetzt über den Nintendo eShop erhältlich, mit einem Startrabatt von 20% auf seinen regulären Preis von 29,99 Euro. Es ist eine reine digitale Version für Switch und läuft nativ auf der Hardware. Es gibt also keine Cloud-Probleme oder die Notwendigkeit des ständigen Online-Sein-Müssens. Alan Wake Remastered ist ein Action-Adventure-Spiel, das erstmals 2010 für Xbox 360 und PC veröffentlicht wurde. Es folgt einem Bestseller-Thriller-Romanautor, der versucht, das Geheimnis hinter dem Verschwinden seiner Frau aufzudecken, während er Ereignisse aus seinem neuesten Buch erlebt, an die er sich nicht erinnern kann.