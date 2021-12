Alan Wake 2 bei den The Game Awards 2021 angekündigt

Nach vielen Gerüchten und dem vor kurzem erschienenen Alan Wake Remastered, wurde nun bei den The Game Awards 2021 offiziell bestätigt das Alan Wake 2 in Entwicklung ist.

Nach 11 langen Jahren ist die Rückkehr von Alan Wake Realität geworden. Die Fortsetzung wird wieder von Remedy Entertainment entwickelt und soll diesmal ein düsteres Survival-Horror-Spiel werden. Es wird also um ein Vielfaches schauriger, gespickt mit einer furchterregenden Atmosphäre und den wohlbekannten Psycho-Horrorelementen. Die Geschichte stammt ebenfalls wieder vom großartigen Autor Sam Lake, welcher auf den The Game Awards ein paar Worte zum Spiel verliert. Es ist noch Mitten in der Entwicklung und soll 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheinen – es erwartet uns ein pures Next-Gen Erlebnis. Im Sommer 2022 werden weitere Informationen geteilt, seht euch bis dahin den Announcement-Trailer und das kurze Interview im folgenden Video an: