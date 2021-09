Alan Wake Remastered angekündigt: Kommt im Herbst 2021

Remedy bringt Alan Wake Remastered tatsächlich! Im Herbst 2021 kommt das Spiel, und was uns da alles erwartet, lest ihr hier…

Über Alan Wake Remastered

Remedy kündigte Alan Wake Remastered auf der Community-Website The Sudden Stop an. Das Remaster, das sowohl das Basisspiel und die beiden Erweiterungen The Signal und The Writer umfassen wird, wird irgendwann im Herbst 2021 von Epic Games veröffentlicht und auf PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC veröffentlicht. Das Spiel wird in 4K-Auflösung spielbar sein und Entwicklerkommentare von Creative Director Sam Lake enthalten.

Diese Ankündigung folgt einigen Gerüchten, die wir schon seit einiger Zeit aufgeschnappt haben, obwohl Remedy noch nicht ganz bereit ist, ein ganz konkretes Datum bekannt zu geben. Alan Wake wurde 2010 exklusiv auf der Xbox 360-Konsole veröffentlicht und dann 2012 auf den PC portiert. Bemerkenswert ist, dass Alan Wake Remastered das erste Mal sein wird, dass der Titel auf einer PlayStation-Konsole erscheint, was eine gute Nachricht ist, um noch mehr Spieler:innen zu erreichen. Was haltet ihr davon? Zur offiziellen Website des Spiels geht es hier!