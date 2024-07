Ouros erscheint am 14. August 2024 auf iOS und Android

Ouros ist ein mediatives Puzzlespiel des Entwicklers Michael Kamm, das erst vor kurzem auf dem PC veröffentlicht wurde, und heute wurde bekannt gegeben, dass es nächsten Monat auf iOS und Android kommt.

Mehr über Ouros

Unser Ziel in Ouros ist es, eine Strecke so zu manipulieren, dass eine winzige Kugel, die entlang der Strecke reist, mit jeder der auf dem Bildschirm angezeigten Zahlen interagieren kann. Ihr passt die Position der Strecke an festgelegten Kontrollpunkten an, und hier kommt dann der Touchscreen ins Spiel, da sollten sich die Interaktionn super natürlich anfühlen. Im Laufe des Spiels werden neue Mechaniken wie Portale, Multi-Hit-Ziele und mehr eingeführt. Natürlich ist es viel leichter gesagt als getan. Falls ihr sehen wollt, was es in Ouros zu tun gibt, schaut euch vielleicht einfach diesen Trailer an, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie das Gameplay ist.