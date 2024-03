Ostergewinnspiel 2024: Tag 5

Der perforierte und dadurch leichte EVA-Schaumstoff im abschliessbaren Notebookfach schützt die Kanten eures Laptops (14-15.6″) erstklassig und mit markanter Gewichtsersparnis. Geniesst höchste Flexibilität mit der integrierten, abnehmbaren Notebooktasche. Die anti slip technology-Beschichtung garantiert optimalen Halt für eure Notebooks im Fach und den längenverstellbaren, gepolsterten Schultergurt. Bester Schutz für euer Tablet durch das EVA-geformte Fach mit extra weichem Nylex-Innenfutter. Grosszügiger Stauraum für Drucker, Projektor und Unterlagen. Die Vordertasche mit Schlüsselanhänger und Einsteckfächern schafft Ordnung in Ihren persönlichen Utensilien und bietet Platz für weiteres mobiles Zubehör. Reissverschlussfach für Ausweise. Höchster Trage- und Rollkomfort dank hochwertigen Tragegriffen aus echtem Leder, auswechselbaren und leichtgängigen Rollen, integriertem Teleskopgriff und Trolley-Befestigungsband. Taschenboden aus wasserfestem Material.

Mit Top Traveller Roller PRO fahrt ihr “1. Klasse”. Der Trolley begleitet euch zuverlässig überallhin und erfüllt die höchsten Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Schutz: fitall system fasst Notebooks in den unterschiedlichsten Grössen, anti slip technology sorgt dafür, dass euer Notebook und der Schultergurt nicht verrutschen und die leichte und besonders stossdämpfende EVA frame protection bietet erstklassigen Schutz für eure Geräte.

Bald hoppelt wieder eine Armada flauschiger Hasen in Geberlaune durchs Land – und das feiern wir bei unserem Ostergewinnspiel 2024 mit täglich prall gefüllten Osternestern! Von Smartphones über Reisegutscheinen bis hin zu Games ist wohl für alle etwas Spannendes dabei.

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 27.3.2024 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!