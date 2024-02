Dicota Trolley Top Traveller Pro Test: Der nächste Business-Trip kann kommen

Vor wenigen Tagen landete der Dicota Trolley Top Traveller Pro in unserem Testlabor. Ich habe das gute Stück nun unter realen Bedingungen verschiedenen Tests unterzogen und berichte von meinen Erfahrungen in meinem Dicota Trolley Top Traveller Pro Test.

1992 wurde die Dicota GmbH von Siegmund Gailing in Bietigheim-Bissingen gegründet. Das Gründungsmotiv: damals wurden die ersten Computer tragbar und so entstand auch ein Markt für bequeme und zuverlässige Transportlösungen. Über die Zeit ging das Unternehmen immer einen Schritt weiter und intensivierte schon vor über zehn Jahren Invests in nachhaltigere Materialien. 2009 entstanden zwei Kuriertaschen im alpinen Look die aus umweltfreundlichem Baumwoll-Segeltuch und Leder gefertigt waren. Nur ein Jahr danach kamen mit der RECLAIM-Kollektion erste Taschen auf den Markt, die auf recyceltes PET zurückgriffen. Im Jubiläumsjahr (2022) wurde ein weiteres Nachhaltigkeitsziel erreicht: mehr als 95 % der Transportlösungen werden aus rPET hergestellt.

In der Praxis

Die nächste Flugreise steht erst an, aber in meinem Testszenario (Transport durch die Stadt mit Öffis wie U-Bahn oder Zug und Taxi) hat sich der Trolley hervorragend geschlagen. Warum? Ganz einfach. Alles was ich an einem Business-Tag brauche, findet Platz. Sei es ein Hemd zum wechseln, das Laptop-Netzteil, ein Tablet für Hands-on-Präsentationen, Stifte, ein Block oder eine Wasserflasche – alles ist gut und schnell erreichbar. Einzig einen Fixiergurt im Hauptfach für Kleidung hätte ich mir noch gewünscht, aber das fällt schon in die Kategorie “Jammern auf hohem Niveau”.

Alles ist gut verstaut, aber das alleine ist es noch nicht. Es ist auch die Wandel- und Transportfähigkeit, denn ihr könnt ohne große Handgriffe entscheiden, ob ihr lieber die Rollen- und Nachziehoption nehmt, die Tasche lieber mit dem Tragegurt oder gleich in der Hand tragt. Kommt ein wenig auf den Untergrund an (zb. viele Stiegen), aber auch auf das Gewicht. Bei meinen Testszenarien hat sich die Tasche – wie eingangs erwähnt – sehr gut geschlagen, wobei die Trolley-Option sich im urbanen Setting am besten funktioniert hat.