Oster-Aktionen bei tink: Bis zu minus 50 Prozent auf Haushaltshilfen und mehr!

Der Connected Home-Pionier tink bietet bis einschließlich Ostermontag, den 18. April 2022, unschlagbare Deals mit bis zu minus 50 Prozent an.

Über die Oster-Aktion

Darunter fallen Lifestyle-Produkte und Haushalts-Helferlein von Google, Sonos, eufy, Withings, Nuki, Bosch und tado° – jetzt auf tink.at. Wer also ordentlich sparen will, der ist beim Online-Händler tink an der richtigen Adresse. Denn dort warten bis einschließlich 18. April smarte Ideen zu Sonderrabatten, die jedes Osternest zum absoluten Highlight machen.

Mehr zum Oster-Nest Hub

Ein unschlagbares Doppel ist der Google Nest Hub in zweifacher Ausführung. Während der eine smarte Bildschirm in der Küche die Lieblingsrezepte anzeigt, wartet der andere als Bilderrahmen getarnt im Schlafzimmer, sorgt am nächsten Tag für einen verlässlichen Weckruf und erinnert an die bevorstehende Yoga-Session. Ein Alleskönner, mit dem sich die weiteren Smart-Tools einfach und bequem via Sprachbefehl steuern lassen. Der Google Nest Hub (2. Generation) im 2er-Pack ist ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt um 109,95 Euro (statt 199,98 Euro) auf tink.at verfügbar. Wir haben das Teil auch getestet, lest hier mehr!

Keine Eier auf den Ohren

Wer beim Feiertags-Streaming gerne in neue Soundwelten abtauchen möchte, der schnappt sich das Sonos 5.0 Entertainment Set mit der TV-Soundbar Sonos Beam Gen 2 und zwei Sonos One SL. Die Soundbar ist mit zwei Kabeln schneller aufgestellt als ein Ei geschält. Für das ultimative Heimkino-Erlebnis bildet die verbesserte Sonos Beam Gen 2 Klänge im Raum mit multidimensionalem 3D-Effekt ab und erreicht so jeden Winkel in der Wohnung. Das Sonos One SL Beam Gen 2 5.0 Entertainment Set ist mit dem Gutschein-Code “Sonos20” ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt um 759,00 Euro (statt 897,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Kein Versteckspiel

Finden statt Suchen ist die Devise des diesjährigen Osterfests. Denn mit dem eufyCam 2 Pro Kamera-Set kann man dem Osterhasen gemütlich vor dem Google Nest Hub bei der Arbeit zusehen. Und ist Ostern erst einmal vorbei, behält man dank hochwertiger Sicherheitskameras mit 2K-Auflösung weiterhin den sicheren Überblick – dank gestochen scharfer Nachtsicht sogar rund um die Uhr. Das eufyCam 2 Pro 3+1 Kit Kamera-Set mit Google Nest Hub (2. Generation), gratis eufy Solo IndoorCam Pan und Tilt ist ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt um 399,00 Euro (statt 648,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Auf die Gesundheit achten

Nicht das Geschehen vor der Haustür, dafür die eigene Gesundheit genau im Blick hat die Withings ScanWatch. Die Smartwatch beobachtet nicht nur den Herzrhythmus und informiert bei etwaigen Auffälligkeiten, sondern trackt mit 30 Tagen Akkulaufzeit entspannt den eigenen Schlaf sowie die Sportaktivitäten und zeigt Nachrichten oder App-Inhalte gemütlich am Handgelenk an. Die Withings ScanWatch 42mm plus gratis Withings Activité Leder-Armband 20mm ist ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt um 259,00 Euro (statt 349,90 Euro) auf tink.at verfügbar.

Mehr zum Nuki-Komplettset

Wenn man sich beim Osterfest statt auf Eier- plötzlich auf Schlüsselsuche begeben muss, wird es Zeit für ein Smart-Lock von Nuki. Mit dem Nuki-Set bestehend aus Smart Lock 3.0, Bridge, Fob und Keypad bekommt jedes Türschloss ein smartes Upgrade. Mit Fob und Keypad wird das Schloss schnell und unkompliziert ohne Schlüssel und ohne Smartphone geöffnet. In der Nuki-App hat man alle Informationen über Nutzer:innen und Smart Locks immer im Blick. Praktisch, wenn man schon auf dem Weg in den Osterurlaub ist und sich nochmal versichern möchte, ob die Tür auch verschlossen ist. Das Nuki Smart Lock 3.0 plus Bridge, Fob und Keypad ist mit dem Gutschein-Code “NukiGarten” ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt um 269,00 Euro (statt 366,00 Euro) auf tink.at verfügbar. Unsere Einschätzung dieses Produkt-Sets könnt ihr hier nachlesen.

Zur perfekten Rasenpflege

Mit dem Osterfest kommt auch die Gartensaison voll in die Gänge. Das wohl praktischste Smart-Tool für einen gepflegten Rasen ist ein Mähroboter wie der Bosch Indego S+ 500. Zuverlässig und schnell schneidet er den Rasen dank LogiCut-Funktion und agiert aufgrund seiner smarten Funktionen fast komplett autonom. Sollte das Wettermessgerät Regen oder Hagel prognostizieren, ändert der Mähroboter ohne Zutun seinen Mähplan. Zudem ist er durch die Garage optimal vor jeglichen Witterungsbedingungen geschützt. Der Bosch Indego S+ 500 Mähroboter plus gratis Garage ist ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt um 779,00 Euro (statt 1.139,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Heiße Preise, warme Zimmer

Der nächste Kälteeinbruch kommt bestimmt – um jetzt schon Heizkosten vorzubeugen, empfiehlt es sich, die smarten Systeme von tado° ins Osternest zu legen. Mit dem Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 2 Thermostaten und Bridge kann man sich zurücklehnen, während das tado°-System den Energieaufwand überwacht und nur dann heizt, wenn man es ihm befiehlt. Dank App ist man örtlich ungebunden und das Zuhause erwartet einen wohlig warm nach dem letzten Skiurlaub des Jahres. Das tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 2 Thermostaten und Bridge ist ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt um 149,00 Euro (statt 224,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Mehr Deals gefällig?