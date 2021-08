Opus: Echo of Starsong folgt Eda und Lee, zwei Abenteurern, die sich zusammentun, um die Quelle eines mysteriösen Strahlens im Weltraum, bekannt als „Starsong“, zu entschlüsseln. Das Gameplay wechselt zwischen einer Geschichte im Stil einer Visual Novel, dem Lösen von Rätseln, dem Erkunden der Galaxie, dem Navigieren im Weltraum und der Erkundung in Third-Person, während Eda und Lee einen Kurs zum Herzen der Galaxie setzen.

Das Indie-Spiel-Studio Sigono hat mit einem neuen Trailer den Opus: Echo of Starsong Release-Termin enthüllt. Das narrative Abenteuer erscheint demnach – wie auch Cloud Gardens – am 1. September für Steam.

Der dritte Teil der preisgekrönten Opus-Serie, nach den vorherigen Titeln Opus: The Day we Found Earth und Opus: Rocket of Whispers erscheint, wie eingangs erwähnt, am 1.September dieses Jahres.