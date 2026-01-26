OPPO kündigt Reno15-Smartphones für Österreich an

OPPO, kündigt den Marktstart der neuen Reno15-Serie in Österreich an. Schon bald soll es losgehen!

Über die OPPO Reno15-Geräte

Das Reno15 Pro Max 5G, das Reno15 Pro 5G, das Reno15 5G und das Reno15 F 5G werden zeitnah auf der offiziellen Website, bei dem Handelspartner MediaMarkt und über andere Kanäle verfügbar sein. Weitere Informationen zu den Geräten, dem genauen Startdatum und Preisen werden zeitnah bekanntgegeben. Die Reno15-Serie legt einen starken Fokus auf Kreative. Die Smartphones verfügen über eine 50-MP-Ultraweitwinkel-Selfie-Kamera sowie KI-gestützte Tools, die den gesamten kreativen Workflow von der Aufnahme bis zur Bearbeitung vereinfachen und optimieren. Man sieht: Der Hersteller beginnt sehr stark bei uns in Österreich.

Der 6.500 mAh Akku mit 80 W SUPERVOOC™-Ladefunktion sorgt dabei für die nötige Ausdauer. Zusätzlich zu dem offiziellen Onlinestore werden die Geräte auch bei MediaMarkt, sowie weiteren Handelspartnern erhältlich sein. „Mit der Reno15-Serie und der Partnerschaft mit MediaMarkt schlagen wir heute ein neues Kapitel in Österreich auf. Dieser Schritt unterstreicht unsere Ambition, eine führende Rolle im österreichischen Mobilfunkmarkt einzunehmen. Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern die Messlatte für Qualität und Service noch höher zu legen“, sagt Rudolf Mayrhofer-Grünbühel, CCO bei OPPO Österreich.