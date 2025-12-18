OPPO eröffnet offiziell den eigenen Store in Österreich und beginnt mit Verkauf der Find X9 Serie

OPPO startet offiziell den Verkauf in Österreich, begleitet durch die Eröffnung des OPPO Austria Stores. Auch bei dem offiziellen Partner 0815.at sind OPPO-Geräte ab sofort und rechtzeitig zum weihnachtlichen Geschenkekauf verfügbar.

Im Fokus steht die neue Find X9 Serie. Das OPPO Find X9 Pro zeichnet sich besonders durch eine herausragende Kamera-Performance aus. Erneut kooperiert OPPO hierfür mit dem ikonischen Kamerahersteller Hasselblad. Darüber hinaus liefert das Find X9 Pro starke Hardware und ein elegantes, aber robustes Design. Das OPPO Find X9 (12GB RAM / 512GB) ist für 999 Euro und das leistungsstärkere OPPO Find X9 Pro (16GB RAM / 512GB) für 1.299 Euro erhältlich. Außerdem ab sofort verfügbar: Das OPPO Reno14 5G zum Preis von 529 Euro.

Die neue OPPO Find X9 Serie| Quelle: OPPO

„Österreich ist ein wichtiger Markt in unserer paneuropäischen Wachstumsagenda. Die Verbraucher hier setzen auf Qualität und Langlebigkeit – OPPO liefert genau das. Mit den Serien Find X9 und Reno14 bekräftigen wir unsere Führungsposition durch kompromisslose Leistung, innovative Kameratechnologie und hochwertiges Design, das speziell auf die Anforderungen des österreichischen Marktes zugeschnitten ist“, sagt Harbor Jiang, CEO bei OPPO Österreich.

Rudolf Mayrhofer-Grünbühel, CCO bei OPPO Österreich ergänzt: „Das ist erst der Anfang. Wir starten mit einer vollen Produkt-Pipeline und starken Modellen. Wir werden das Portfolio basierend auf dem Feedback unserer Kunden kontinuierlich erweitern, um stets die innovativste Technologie zu bieten.“

Attraktive Bundles zum Marktstart

Zur Feier des neuen Kapitels in Österreich werden alle Smartphones mit einem 80W SuperVOOC Charger ausgeliefert. Beim Kauf eines OPPO Find X9 gibt es zusätzlich die kabellosen Kopfhörer Enco Air4 dazu, beim Find X9 Pro sogar die True Wireless Noise Cancelling Earbuds Enco X3s. Alle Kund:innen profitieren zudem von einer 24-monatigen Garantie.

Zur Feier der Markteinführung sorgte OPPO zudem für eine ganz besondere Überraschung für Kund:innen: Alle, die bis zum 16. Dezember ein Smartphone aus der OPPO Find X9 Serie bestellt haben, bekommen die Lieferung mit etwas Glück persönlich von Ansprechpartner:innen aus dem OPPO-Management zugestellt.

Die Produkte sind ab sofort über die Webseite oppo.com/at und bei 0815.at erhältlich. Weitere Geräte und Zubehör sind für 2026 geplant.