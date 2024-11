OPPO Find X8 Pro: Hasselblad-Kameras, Next-Gen Performance und ColorOS 15

OPPO führt weltweit die Find X8-Serie ein und stellt das Premium-Modell Find X8 Pro exklusiv in Europa vor. Was erwartet uns mit diesem Flaggschiff-Gerät?

Über das OPPO Find X8 Pro

Das Flaggschiff-Smartphone beeindruckt mit seiner fortschrittlichen Kamera, guter Leistung und Akkulaufzeit. Zudem führt ColorOS 15 eine ganze Suite fortschrittlicher OPPO AI-Lösungen ein.

„Mit der Find X8-Serie haben wir Barrieren durchbrochen, die Smartphones über Generationen hinweg zurückgehalten haben. Insbesondere mit dem Find X8 Pro haben wir einen neuen globalen Maßstab für Spitzenleistungen gesetzt“, so Pete Lau, Senior Vice President und Chief Product Officer von OPPO. Das Find X8 Pro verfügt über ein 6,78-Zoll-Infinite-View-Display. Dieses Display wird durch den geschwungenen Rahmen und das vierfach gewölbte Glas auf der Vorder- und Rückseite harmonisch ausgeglichen. Sein Design sorgt für einen weichen, angenehm handlichen Griff. Jedes Find X8 Pro in Pearl White ist mit einem einzigartigen Perlglanzmuster versehen, das der Farbe (Space Black steht ebenso zur Auswahl) eine exklusive Qualität verleiht. Das Smartphone ist nach IP68 und IP69 staub- und wasserdicht und kann 30 Minuten lang in bis zu 1,5 Meter tiefes Wasser getaucht werden. Auch Strahlwasser mit einer Temperatur von bis zu 80 Grad ist unbedenklich. Was bietet das Gerät noch?

120 Bilder pro Sekunde

Spitzenhelligkeit bis zu 1.600 nits (HDR: 4.500 nits)

Ultra-HDR-Standard-Unterstützung

kleinerer Display-Rahmen (1,9 mm)

Hochfrequenz-PWM-Dimmung

Gleichstrom-Dimmung

TÜV Rheinland Eye Comfort 4.0-Zertifizierung

Zu den Hasselblad Master-Kameras

Das OPPO Find X8 Pro ist mit dem neuen Hasselblad Master Camera System von OPPO mit ultrastarkem Zoom und modernen KI-Funktionen ausgestattet. Dieses Handy verfügt zudem über ein hochleistungsfähiges Quad 50 MP Kamera-Setup, das eine 135 mm (6x) Periskop-Kamera für einen noch weiter reichenden Zoom und einen größeren 23mm Weitwinkel-Kamera-Sensor bietet. Das Smartphone verfügt erstmals über die OPPO Triple-Prisma-Periskop-Kamera mit einem 50-MP-Flaggschiff-Sensor (1/1,95 Zoll) von Sony LYT600, der trotz seiner kompakten Größe hervorragende Fotos und Videos bei schlechten Lichtverhältnissen aufnimmt. Zudem ist es das erste weltweit verfügbare Smartphone mit zwei Periskop-Kameras, die eine lückenlose Zoomleistung bieten. Was gibt es noch?

135mm-Porträts

AI-Teleskop-Zoom (60x)

Lightning Snap (7 Bilder pro Sekunde)

Dolby Vision HDR-Videos (4K@60fps)

Quick Button (berührungsempfindlich)

Livephotos

Die Performance des MediaTek Dimensity 9400

Mit dem neuesten MediaTek Dimensity 9400-Chipsatz bietet das Find X8 Pro eine ausgezeichnete Performance. Basierend auf dem TSMC 3nm-Prozess der 2. Generation und ausgestattet mit MediaTeks Big-Core-Design der 2. Generation liefert der Dimensity 9400 eine 35 Prozent schnellere CPU- und 41 Prozent bessere GPU-Leistung. MediaTek erreicht einen Effizienzgewinn von bis zu 40 Prozent bei der CPU und 44 Prozent bei der GPU. Jedes Smartphone verfügt über ein Kühlsystem, das eine leistungsstarke Vapour Chamber, eine Graphitschicht und ein wärmeleitendes Gel nutzt, und erzielt so eine verbesserte Wärmeableitung. Aber das ist noch nicht alles:

AI LinkBoost bei schwachen Verbindungen

Akku fasst 5.910 mAh

Schnellladen bis zu 80 Watt (kabelgebunden), 50 Watt (kabellos)

ColorOS 15 mit 18 % verbesserter Touch-Reaktionszeit und 40 % mehr Stabilität

Android 15 und sechs Jahre lang Sicherheitsupdates

Optimierte Fotobearbeitung mit OPPO AI Eraser, AI Clarity Enhance, AI Unblur und AI Reflection Remover

OPPO AI Studio zur Generierung von Bildern

zur Generierung von Bildern AI ToolBox mit AI Summary, AI Speak, AI Reply und AI Writer

mit und Circle to Search

Was kostet der Spaß? Das OPPO Find X8 Pro erscheint mit einem Preis von 1.199,- Euro in der Konfiguration 16GB RAM + 512GB Speicherplatz.