Open World-Abenteuer Lake erscheint nun auch für Nintendo Switch

Der Verleger Whitethorn Games und der Entwickler Gamious bringen am 15. Februar 2024 das interaktive Story-Spiel Lake für Nintendo Switch.

Mehr über Lake

Lake wurde erstmals am 1. September 2021 für PC und Xbox-Konsolen veröffentlicht, und am 8. April 2023 gab es eine weitere Version für PlayStation-Konsolen. Nun ist es so weit, und auch die Nintendo Switch wird mit diesem Titel beehrt. Doch worum geht es überhaupt? Ihr werdet in das Jahr 1986 zurückverfrachtet, und alles findet in Providence Oaks, Oregon, statt. Der Titel ist ein unglaublich hübsches, entspanntes Open-World-Spiel, das zum großen Teil aus einem storygetriebenen Point-and-Click-Abenteuer besteht. Ihr übernehmt die Rolle von Meredith Weiss, die eine Pause von ihrer hochfliegenden Karriere in der Stadt macht und zwei Wochen lang ihre Jugendstadt am See besucht, um ihren Vater als Postbote zu übernehmen. Am Ende der zwei Wochen muss sie sich entscheiden, ob sie in ihr Leben in der Stadt zurückkehren oder in Providence Oaks bleiben soll.

Das Ganze hat Cozy Games-Vibes, denn ihr entscheidet, was ihr macht. Während ihres Aufenthalts trifft die Heldin auf ein paar bekannte Gesichter sowie viele neue Leute, als sie den Postwagen durch die malerischen Wälder von Oregon fährt. Es liegt in der Natur der Sache, dass sie an wunderschön detaillierten Orten anhält, um Briefe und Pakete zu liefern und die schrulligen Einheimischen der Stadt kennenzulernen. Das Team hinter Lake hat die folgenden Punkte des Spiels hervorgehoben: