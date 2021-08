Nostalgisches Adventure Lake kommt im September

Das interaktive Slice-of-Life-Story-Spiel Lake wird am 1. September für Xbox Series, Xbox One und PC über Steam erscheinen. Whitethorn Games und Gamious gaben gemeinsam weiters bekannt, dass andere Plattformen zu einem späteren Zeitpunkt folgen werden. Hier geht es zur offiziellen Website des Spiels!

Worum geht’s in Lake?

Es ist der 1. September 1986. Ihr übernehmt die Rolle von Meredith Weiss, die aus der Großstadt in ihre ruhige Heimatstadt zurückkehrt. Sie tauscht ihre geschäftige Karriere bei einem Softwareunternehmen aus, um für ihren Vater, den örtlichen Postboten, auszuhelfen. Während ihres zweiwöchigen Aufenthalts in den schönen Providence Oaks, Oregon, trifft sie auf ein paar vertraute Gesichter sowie viele neue Leute. Als Meredith dürft ihr entscheiden, mit wem ihr sprecht, mit wem ihr euch anfreunden und vielleicht sogar eine romantische Beziehung beginnen werdet.

Was auch immer passiert, am Ende muss sie sich entscheiden: zu ihrem anspruchsvollen Job in der Großstadt zurückkehren oder in der Stadt bleiben, in der sie aufgewachsen ist? Ihr entflieht in eine schöne, rustikale Umgebung ohne Handys und Internet. Lebt euer Leben, trefft euch mit Freunden, helft Nachbarn oder lest zu Hause gemütlich ein Buch. Das ist Slice-of-Life in Hochform, ihr dürft eure eigene Geschichte von Anfang bis Ende bestimmen. Das Beste daran: Es gibt keine “richtigen” oder “falschen” Antworten oder Enden, sondern einfach nur das Adventure. Trailer zu Lake gefällig?