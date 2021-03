Online-Event: Oppo Find-Reihe im Detail vorgestellt

Oppo hat das Find X3 Pro vorgestellt und einen Einblick in die Business-Welt gegeben. Lest hier mehr über das Event am 18.3. ab 11 Uhr!

Über das Portfolio

Peter Manderfeld und Moritz Linten luden zum Event ein. Das Oppo Find X3 Pro soll außergewöhnliches Design, hohe Qualität, Liebe zum Detail, innovative Technologie und ein Premium-Produkterlebnis bieten. Es geht Oppo nicht nur um das Datenblatt, sondern in erster Linie um die Haptik und auch um Innovation. Drei Serien gibt es, das Find (Performance), das Reno (Trendsetter) und die A-Serie (Convenience). Die Highlights des aktuellen Portfolios sind das Find X3 Pro, das Find X3 Neo 5G und das Find X3 Lite 5G.

Übrigens ist das Find X3 Lite 5G in 35 Minuten von 0 auf 100 voll geladen, 65-Watt-Ladung sei Dank! Das Design ist etwas, womit sich Oppo rühmen will und spricht von neuartigen Fertigungsverfahren, wie man es trotz anfänglicher Schwierigkeiten doch hinbekommen hat. Die flüssige Form auf der Rückseite ist jedenfalls ein echter Hingucker! Jedes Oppo-Smartphone soll dann noch mehr überzeugen, wenn man es in die Hand nimmt – und zwar jedes einzelne Mal.

Verfügbarkeit

VorbestellerInnen können ab sofort bis zum 31. März 2021 zuschlagen. Je nach Smartphone gibt es Bundle-Angebote mit einem Sonos Move, einem Sonos One oder ein Oppo Enco X mit dem jeweiligen Handy dazu. Die ersten 50 Amazon-Bestellungen pro Gerät werden sofort ausgeliefert! Marktstart ist am 1. April, aber wer sich tatsächlich schneller dazu entschließt, kommt schon vor diesem Releasedatum zu seinem neuen Oppo-Smartphone.

Android 11 ist bei jedem Gerät mit von der Partie. Die bereits verkauften Oppo-Smartphones bekommen ab Q2 2021 das neue ColorOS 11 spendiert. Grundsätzlich gibt es ein Update-Versprechen für zwei Jahre (Sicherheitslevel), aber genauso 2 große OS-Updates. Die Sicherheitsupdates erfolgen entweder monatlich (Find X) oder quartalsweise (restliches Angebot). Die Oppo Watch kommt Anfang April (41 und 46 mm), und neue Zifferblätter sind dann ebenfalls mit von der Partie.

Noch mehr: Oppo Band und ein TV?

Zwei neue Charger werden exklusiv über Amazon vertrieben. Darunter fallen ein 65 Watt Mini-Ladegerät (49 Euro, ab April) sowie ein 45 Watt Wireless Charger (79 Euro, ab April), der Oppo Smart TV ist in Arbeit! Das Oppo Band (49 Euro UVP ab 12. April exklusiv auf Amazon) wird demnächst bei uns erhältlich sein, hier übernimmt Julia Froolyks die Präsentation. Es soll ein schönes kleines Fitnessband in Schwarz sein, und eine permanente SpO2-Messung bieten, sowohl am Tag als auch in der Nacht während eures Schlafs.

Genauso gibt es eine Echtzeit-Herzfrequenzmessung inklusive Benachrichtigungen an euch, wenn das Oppo Band Anomalien feststellen sollte. Bis zu 12 Tage Akkulaufzeit erwarten euch bei dem Band, und in nur 1,5 Stunden ist der Akku von 0 auf 100 geladen. Weiters ist das Gerät bis 5 ATM wasserdicht und bietet ein AMOLED-Display, das dank 2.5D-Glasbeschichtung geschützt ist. 12 Workout-Modi bietet das Band wie auch einen Beschleunigungssensor, der Distanz und mehr aufzeichnet. Was haltet ihr davon?