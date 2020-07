One Piece Stampede Limited Edition Test: Auf zur Piraten-Expo!

Als ich den ersten Teaser-Trailer (hier anschauen) von One Piece Stampede sah, wusste ich noch nicht genau was ich davon halten soll, denn außer einem emotionalen Rückblick, was wir bisher in 20 Jahren One Piece (Anime) erlebt haben, gab es nicht zu sehen – einzig der Name des 13. Films wurde am Ende eingeblendet. Als dann die ersten Trailer erschienen, änderte sich das schlagartig: extrem viele Charaktere aus verschiedenen Arcs scheinen im Film vorkommen und ein überaus mächtiger Feind soll es offenbar mit allen zusammen aufnehmen können. Ich hatte Blut geleckt und wollte ihn unbedingt sehen und so ließ ich mir das Heimkinorelease in Form der One Piece Limited Edition nicht entgehen. Und das war auch gut so! Ohne lange zu fackeln, mischt der bärenstarke Antagonis nach rund einer halben Stunde schon mit – der Fokus liegt dieses Mal auf einem aufopfernden Kampf, bei dem teilweise unvorhersehbare Allianzen geschlossen werden, um den Widersacher in die Knie zu zwingen.

Die Geschichte ist zwar großteils vorhersehbar, doch sind die Kampfszenen und das vereinte Zuschlagen unterschiedlichster Gruppierungen und Charaktere ein Traum für alle Fans. Dazu kommt eine optisch grandiose Inszenierung, die teilweise mit markanten Strichen die Mimik – ähnlich wie in den Manga – perfekt unterstreichen. Einzig bei digitalen Extras hätte ich mir anlässlich des 20-jährigen Jubiläums etwas mehr erhofft. Dennoch führt für One Piece Fans kein Weg an One Piece Stampede vorbei.