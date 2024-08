ONE BTN BOSSES (PC): Mit nur einer Taste verschiedenste Kämpfe bestreiten

ONE BTN BOSSES macht genau das, was es sagt, aber es gibt mehr in diesem augenzwinkernden Bullet-Hell-Boss-Rush-Spiel, als man anfangs vermutet.

Mehr zu ONE BTN BOSSES

Wir spielen als kleines Schiff, das sich auf Spuren bewegt und gegen eine Reihe von Bossen kämpft (im wahrsten Sinne des Wortes, während wir sich durch die Reihen eines eigenartigen Unternehmens kämpfen). Die einzige wirkliche Kontrolle, die uns zur Verfügung steht, ist – wie es der Name sagt – eine einzige Taste. Das Gameplay mag an die Riege rund um Vampire Survivors erinnern, aber wir können uns in ONE BTN BOSSES nicht mal frei bewegen. Zuerst kehrt das Drücken der Taste die Richtung unseres Schiffes um, während wir versuchen, Angriffen auszuweichen. Aber in die andere Richtung zu gehen bedeutet, sowohl die Bewegung als auch die Feuerrate zu verlangsamen. Also müsst ihr euren Ansatz wählen: Spielt ihr lieber sicher und langsam, oder riskiert ihr raschere Siege für einen starken Einstieg in der Rangliste?

Zusammen mit der Kampagne und vielen Upgrade-Möglichkeiten gibt es einen separaten Roguelite-Modus namens Rifts & Developments, der feindliche Angriffe und Layouts zufällig wählt (es ist möglich, die Angriffe in Kampagnenstufen zu speichern). Hier haben wir insgesamt drei Leben und sie werden zwischen den Runden nicht aufgefüllt, es sei denn, wir wählen ein Upgrade, mit dem wir dies tun können. Nichts überträgt sich vom Roguelite-Modus in die Kampagne außer XP. Eine Randnotiz: Dies ist eines der ersten Spiele, die Unterstützung von Outersloth erhalten hat, einem Nebenprojekt des Among Us-Entwicklers Innersloth. Die ganze Idee hinter Outersloth ist es, Indie-Entwicklern ein alternatives Finanzierungsmodell anzubieten und dabei zu helfen, “lustige, originelle und clevere Spiele zu machen”. ONE BUTTON BOSSES (jetzt auf Steam) passt definitiv zu dieser Beschreibung.