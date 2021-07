Okami trifft auf Monster Hunter Rise – Hallo, Amaterasu!

Monster Hunter Rise trifft Okami ab 30. Juli. Welchen Gastauftritt die Wolfsheldin Amaterasu im Spiel haben wird, lest ihr hier!

Über Okami x Monster Hunter Rise

Keine Sorge, Spieler:innen werden Amaterasu in Rise (zu unserem Test) nicht jagen und sie erlegen und häuten. Nein, ihr dürft neben Amaterasu mit einer speziellen geschichteten Rüstung für ihren Palamute Abenteuer erleben! Später in dieser Woche wird Capcom sein zweites Crossover in Monster Hunter Rise starten – Veranstaltungen, bei denen Spieler:innen Rüstungen und Gegenstände auf der Grundlage anderer Capcom-Eigenschaften schnappen können. Der erste Crossover für Rise war die Palico-Rüstungsskin aus Monster Hunter Stories 2 (zu unserem Review).