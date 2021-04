Monster Hunter Rise Review: Rise like a Phoenix?

Am 26. März 2021 kehrte das Monster Hunter-Franchise auf die Nintendo-Konsolen zurück. Seit diesem Datum könnt ihr auch auf der Switch riesige Dinos verhauen und deren Einzelteile weiterverarbeiten. In unserem Monster Hunter Rise Review erklären wir ausführlich, wie gut die Jagd im Docking- als auch im Handheld-Modus diesmal ausfällt. Erhebt sich Capcoms neuester Triple-A-Titel wie Phönix aus der Asche?

Durch die verschiedenen Bewohner bekomme ich in den nächsten Minuten die Rolle der unterschiedlichen Gebäude erklärt. Am Markt kann ich neue Gegenstände erwerben und an der Lotterie teilnehmen. An der Schmiede lasse ich logischerweise meine Waffen und Rüstungen schmieden sowie verstärken. Im Restaurant bestelle ich mir vor der Jagd Dangos, welche mir unterschiedliche Buffs für den Kampf verleihen. Im Stahlwerk selbst nehme ich diverse Aufträge an – das reicht von einfache Expeditionen in die Wildnis, Missionen zur Ressourcenbeschaffung bis hin zu den tatsächlichen Jagd-Quests. Selbige kann ich alternativ auch in der Versammlungsstätte – dem Mehrspieler-Bereich des Spiels – durchführen.

Mit diesem Teil macht sich bei mir nun das Gefühl breit, dass Capcom gerade solche Frustmomente – auch im Hinblick auf den Release auf der familienfreundlichen Nintendo Switch – tunlichst vermeiden wollte. Ich werde mehr oder weniger in das kalte Wasser geworfen. Das ist aber keineswegs ein Kritikpunkt. Denn wo ich nach der Charaktererstellung in Monster Hunter World erstmal eine Einführung in die Story bekam – die ja bekanntlich im Franchise immer eine untergeordnete Rolle spielt – starte ich diesmal als Rookie-Jäger direkt in einem gemütlichen, japanischen Dorf namens Kamura.

Wer die Monster Hunter-Reihe schon länger verfolgt, der weiß aus eigener Erfahrung nur zu gut, dass der Neueinstieg in die Serie schon ein sehr langwieriger sein kann. Die verschiedenen Mechaniken zu verinnerlichen – von denen es auch in Monster Hunter Rise wieder zuhauf gibt – kann schon einmal einige Stunden beanspruchen. Der ambitionierte Jäger wird in der Regel zu Beginn mit zahlreichen Tutorial-Textboxen erschlagen. Verständlich, wenn man diese erstmal genervt wegdrückt, nur um dann irgendwann festzustellen, dass man eine offenbar wichtige Info verpasst hat.

Wie Hund und Katz!

In Rise bekomme ich von Beginn weg gleich zwei flüschige Begleiter zur Seite gestellt. Zum einen unterstützt uns natürlich unser katzenartiger Palico, dem wir diesmal sogar unseren Wünschen entsprechend Anweisungen erteilen können. Soll er uns auf Missionen aggressiv im Kampf unterstützen, den Fokus lieber auf heilenden Support legen oder in der Welt selbständig Ressourcen sammeln gehen? Hier können wir schon einmal ein wenig experimentieren – auch weil wir durch den zweiten Kollegen im Bunde noch einmal zusätzliche Möglichkeiten bekommen.

Der Palamut ist nicht nur ein hundeartiges Wesen, welches uns aktiv bei der Jagd unterstützt. Er stellt sich auch in den Missionen selbst als fortschrittlicher Begleiter heraus. Auf diesem können wir nämlich auch reiten und kommen so in windeseile auf der Map von einem Ort zum anderen. Auf der Ebene funktioniert das auch in der Praxis immer tadellos. Nervtötend war es für mich hintegen immer dann, wenn ich auch mehrere Ebenen überbrücken musste. Will man nämlich einen Vorsprung erklimmen, so muss man sich in Monster Hunter Rise per Seilkäfer – die den selben Zweck eines Enterhaken erfüllen – zur nächsten Ebene befördern. Erst danach kann man wieder auf seinen Begleiter aufsitzen, was immer ein paar Sekunden mehr benötigt als es eigentlich müsste oder sollte.

Die Seilkäfer sind in dieser Form übrigens auch neu. Zwar gab es diese schon in Monster Hunter World: Iceborne, allerdings konnte man sich dort nur an großen Monstern anwenden um auf diesen zu reiten. Das geht auch in Capcoms neuestem Ableger wieder. Man kann diese im Jahr 2021 aber zusätzlich sogar steuern, während man auf deren Rücken sitzt. Die echt gut inszenierten Revierkämpfe des Vorgängers erhalten somit einen gänzlich neuen Blickwinkel, die Steuerung der gigantischen Kreaturen funktioniert auch entsprechend behäbig, aber in jedem Fall gut.

“A Hunter must Hunt!”

Dieses Zitat aus Bloodborne trifft auch in Monster Hunter Rise wieder vollkommen zu. Schluss also mit dem informativen Rundgang durch Kamura und auf zur ersten Monsterjagd! Durch die Zweiteilung der Missionen in Dorf-Quests und Stätten-Quests haben wir die Qual der Wahl, mit welchen Aufträgen wir unsere ersten Schritte als Jäger machen wollen.

Dieser Split ist auch eine Unterscheidung, die es so etwa in Monster Hunter World nicht gab. Man hatte eine Questreihe – jene die auch die Story voranbrachte – welche sowohl im Alleingang oder im Multiplayer absolviert werden konnte. Hier ist das ganze etwas aufgetrennter und jede Mission ist einem gewissen Jägerrang zugeordnet. Quests der Stufe 5 werden etwa erst freigeschaltet, werden erst freigschaltet, wenn man 5 Missonen der Stufe 4 absolviert hat. Der Stufe sind dann auch die unterschiedlichsten Monster zugeordnet, was wiederum einen niedrigeren oder höheren Schwierigkeitsgrad mit sich bringt.

Einen blutrünstigen Tigrex zu killen ist mit einer relativ gemütlichen Pukei-Pukei-Jagd nicht zu vergleichen. Wählt man eine Stätten-Quest multipliziert sich der Anspruch auch noch, weil diese Missionen eben als Koop-Modus angelegt ist. Warum man diese aber unbedingt aufteilen musste, stößt bei mir bis zu einem gewissen Grad an Unverständnis. So wirkt es für mich irgendwie weird wenn ich im Rahmen der Dorf-Quests den finalen Antagonistsen lege – sogar die Credits über den Bildschirm rollen – ich aber noch eine ganze Reihe an Stätten-Herausforderungen vor mir habe.

Das macht halt insgesamt für mich den Eindruck, als ob man sich hier bewusst für diese Weise entschieden hat, damit man nach und nach weiteren Content nachliefern kann, ohne dass sich der klassiche Casual-Gamer auf die Krawatte getreten fühlt. Der Spieler darf bloß nicht überforder werden und braucht sein tägliches Erfolgserlebnis. Wie die Story dann tatsächlich seinen Höhepunkt findet, darf sich der Harcore-Gamer erst in ein paar Monaten durch nachgelieferten Content erarbeiten. Das ist prinzipiell auch vollkommen OK und gehört bei der Monster Hunter-Reihe für mich auch irgendwo dazu. Eine Strukturierung wie in World bzw. später in Iceborne hätte mir insgesamt denke ich auch hier wieder besser gefallen.