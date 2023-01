Offizieller Gameplay-Trailer für Tales of Symphonia Remastered

Bandai Namco hat den offiziellen Gameplay-Trailer für Tales of Symphonia Remastered (wir berichteten) veröffentlicht. Hier ist er für euch!

Mehr zu Tales of Symphonia Remastered

In einer sterbenden Welt besagt die Legende, dass eines Tages ein Auserwählter aus den Menschen auferstehen und das Land wiedergeboren wird. Die Grenze zwischen Gut und Böse verschwimmt in diesem epischen Abenteuer, in dem das Schicksal zweier ineinandergreifender Welten in der Schwebe hängt. Man folgt der Reise von Lloyd Irving, während er und seine Freunde versuchen, beide Welten zu retten. Nichts weniger als ein episches Abenteuer wartet – eine reiche und lebendige Welt voller unvergesslicher Charaktere gibt es zu erkunden.

Dabei sei Tales of Symphonia Remastered „vollständig überarbeitet“, es bietet grafisch verbessertes und angepasstes Gameplay. Spannende Schlachten lassen sich schlagen, mit bis zu drei Freunden im lokalen Koop-Modus, um mächtige Gegner in Echtzeit-Schlachten zu bekämpfen. Dabei dürft ihr Hunderte von Spezialangriffen und Zaubersprüchen miteinander kombinieren. Bandai Namco beschreibt den Titel als „ein 3D-Meisterwerk“ – dank Anime-Zwischensequenzen und Cel-Shading-Figuren ist alles in einem ganz eigenen Stil gehalten. Tales of Symphonia Remastered ist ab 17. Februar 2023 für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erhältlich. Trailer zum Spiel gefällig?