Offiziell: Final Fantasy 14 erscheint am 21. März 2024 für Xbox

Endlich hat Square Enix das richtige Veröffentlichungsdatum für Final Fantasy 14 auf der Xbox Series X/S bekannt gegeben.

Über Final Fantasy 14

Das MMO, das sich nach langem Hin und Her derzeit in der offenen Beta auf den Konsolen befindet, wird am 21. März offiziell auf den Systemen erscheinen. PlayStation- und PC-Spieler:innen genießen Final Fantasy 14 seit 2013, so dass die Xbox-Veröffentlichung schon ein Weilchen gedauert hat. Zur Erinnerung: Die offene Xbox-Beta ist nur für neue Square Enix-Konten verfügbar. Es enthält alles, was in der kostenlosen Testversion verfügbar ist, und der Fortschritt wird in das vollständige Spiel übertragen. Microsoft bietet Game Pass Ultimate-Abonnent:innen die Möglichkeit, die Starter Edition des Spiels zwischen dem 21. März und dem 19. April ohne zusätzliche Kosten zu beanspruchen. Auch das hat den gleichen Inhalt wie die kostenlose Testversion. Wir erhalten das Basisspiel und die ersten beiden Erweiterungen, Heavensward und Stormblood.

Die kostenlose Testversion geht aus, wenn ihr Level 70 erreicht, aber ihr könnt dann dennoch auf unbestimmte Zeit weiterspielen. Ganz zu empfehlen ist das nicht, denn da sind etwa die Menge an In-Game-Währung, die ihr tragen könnt, und die Möglichkeit, Gegenstände mit anderen Spieler:innen zu tauschen, eingeschränkt. Holt ihr euch die Starter Edition, könnt ihr zwar ohne Einschränkungen spielen, müsst aber nach 30 Tagen dann die Abo-Gebühr von Final Fantasy 14 bezahlen. Jedenfalls hat dieses Game nach wie vor seinen Reiz, und die Community hinter dem Spiel ist ein großer Grund, sich zumindest einmal die Gratisversion anzusehen. Und ganz ehrlich: Bis ihr Stufe 70 erreicht, vergeht viel Zeit, und dann wisst ihr bestimmt, ob ihr für dieses Spiel ein wenig Geld in die Hand nehmen wollt!