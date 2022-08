Offiziell bestätigt: Kirbys Dream Buffet erscheint am 17. August

Nintendos Multiplayer-Kirby-Spiel Dream Buffet wird nächste Woche für Nintendo Switch veröffentlicht.

Bald geht’s zum Dream Buffet

Dream Buffet wird am Mittwoch, den 17. August, für 1500 Yen (11,30 $) im Nintendo eShop in Japan erscheinen, dies kündigte Nintendo während eines 30-jährigen Jubiläumskonzerts in Tokio an. Damals wurde kein internationales Veröffentlichungsdatum bestätigt, aber das hat sich nun geändert. Nintendo of America hat für den Westen ein Veröffentlichungsdatum am 17. August für Kirbys neuesten Titel bestätigt. Ein neuer Übersichtstrailer wurde ebenfalls veröffentlicht – hier ist er für euch: