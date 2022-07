Kirby’s Dream Buffet: Multiplayer-Titel erscheint im Sommer für die Switch

Lust auf ein lustig-leckeres Multiplayer-Menü mit Kirby? Dann könnte Kirby’s Dream Buffet, das noch diesen Sommer für die Switch erscheint, ganz nach eurem Geschmack sein. Es erwartet euch eine Riesenportion an Multiplayer-Action, sowohl lokal als auch online.

Was hat das Spiel zu bieten?

Einer ganzen Bande von Kirbys wird eine Vielzahl an Leveln aufgetischt, in denen sich alles ums Essen dreht. In vier rasanten Multiplayer-Runden sammelt ihr Erdbeeren um die Wette, um so immer größer zu werden. So stoßen sie die Konkurrenz buchstäblich beiseite – und helfen auch mithilfe Kirbys bekannter Spezial-Power nach. Kirby’s Dream Buffet schmeckt allen Spieler:innen unabhängig von ihrer Spielerfahrung. Gleichzeitig ist es eine Herausforderung für alle, die ihren Appetit nach einem freundschaftlichen Wettkampf stillen wollen.

Hier ein kleiner Vorgeschmack: