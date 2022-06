Fall Guys ist nun (endlich?) free-to-play für alle Plattformen

Wer spielt noch Fall Guys? Nun, der Titel schafft offiziell den Sprung zu einem Gratis-Modell – dank dem großen Free For All-Update.

Mehr über Fall Guys

Mediatonics gut angekommener Battle Royale-Plattformer wurde ursprünglich 2020 für die PS4- und PC-Plattformen auf den Markt gebracht. Zudem wurde das Spiel für eine begrenzte Zeit als kostenloser Download für PS Plus-Abonnent:innen zur Verfügung gestellt wurde. Alle, die Fall Guys vor dem Free For All-Update gekauft haben, erhalten den kostenlosen Legacy Pack-Bonus (der den vollständigen Season Pass enthält!) als Dank für ihre Unterstützung. Zum Free For All-Update: Fall Guys ist nun für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC gratis spielbar. Zudem benötigt ihr kein PS Plus- oder Xbox Live Gold-Abonnement für Online-Multiplayer. Das ist schon ein ordentliches Stück, und Mediatonic wird sich durch diesen Schritt wohl einen merklichen Zuwachs an Spieler:innen holen!