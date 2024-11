Offiziell bestätigt: DELTARUNE geht 2025 weiter

Die DELTARUNE-Kapitel 3 und 4 werden 2025 veröffentlicht, kündigte der Schöpfer Toby Fox an.

Mehr zu DELTARUNE

“Ich bin sehr gespannt darauf, Ihnen zu zeigen, was wir seit sechs Jahren gemacht haben”, sagte Toby Fox in einer Jubiläumsbotschaft zum Gedenken an sechs Jahre seit der Veröffentlichung von DELTARUNE Kapitel 1 am 31. Oktober 2018. “Die Kapitel 3 und 4 werden 2025 zu 100 Prozent veröffentlicht. Die spezifische Zeit hängt immer noch von Lokalisierung und Konsolenportierung ab. Bitte hören Sie, wie ich an der Tür kratze und versuche, dem flachen Sarg zu entkommen, in dem ich begraben wurde.“ Wie bereits angekündigt, werden die Kapitel 3, 4 und 5 bei ihrer Veröffentlichung kostenpflichtige Veröffentlichungen sein. Die Kapitel 1 und 2 sind derzeit kostenlos auf PlayStation 4, Switch und PC über Steam und itch.io spielbar.