Octopath Traveler 2: Nächster Kandidat für den Game Pass

Berichten zufolge wird Octopath Traveler 2 diesen Monat über den Game Pass zur Verfügung gestellt. Wird auch Teil eins kommen?

Octopath Traveler 2 auf Game Pass

Das kommt laut eXputer, das behauptet, dass das ursprüngliche Octopath Traveler auch dem Abonnementdienst von Microsoft hinzugefügt werden könnte. Denn zeitgleich mit der von Microsoft ausgestrahlten Tokyo Game Show im vergangenen September kündigte Square Enix Pläne an, seine RPG-Fortsetzung “Anfang 2024” auf Xbox-Konsolen und Windows-PC zu bringen, aber das muss erst noch geschehen. Ein Veröffentlichungsdatum und eine mögliche Ankündigung des Game Pass könnten bestätigt werden, wenn das Xbox Games Showcase – der erste, der Spiele von Activision Blizzard, Bethesda und Xbox Game Studios enthält – am 9. Juni stattfindet.

Octopath Traveler wurde 2018 veröffentlicht (zu unserem Review) und hat sich laut Square Enix über drei Millionen Mal auf Nintendo Switch, PC, Xbox One und Stadia verkauft. Es veröffentlichte Octopath Traveler 2 im Februar 2023 für Switch, PS4, PS5 und PC via Steam – wir haben es getestet. Laut Square Enix verbessert es „die ikonische HD-2D-Grafik der Serie: eine auffällige Mischung aus Retro-2D-Charakteren in einer wunderschönen 3D-Welt. Die neue Handlung, Charaktere und Funktionen des Spiels machen es zum perfekten Einstieg für Neulinge in die Serie, während gleichzeitig der Charme des ursprünglichen Spiels für Profis erhalten bleibt. Die Spieler:innen können sich darauf freuen, die Reise von acht verschiedenen Protagonisten zu verfolgen, während sie das Land erkunden und Feinde in strategischen rundenbasierten Schlachten in einem eigenen Abenteuer erobern.“