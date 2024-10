Noch schöner: Diablo 4 wird natürlich PS5 Pro-verbessert

Diablo 4 wird ein Update für PS5 Pro erhalten, dies hat Blizzard enthüllt. Was erwartet uns bei der PS5 Pro-Version?

DIablo 4 meets PS5 Pro

Der Chef der Diablo-Serie, Rod Fergusson, antwortete auf einen Fan, der nach einem möglichen Diablo 4 PS5 Pro-Update auf Twitter fragte, und bestätigte, dass das Spiel tatsächlich verbessert wird, wenn es auf Sonys kommender Mid-Cycle-Update-Konsole läuft. “Ich habe diese Frage in letzter Zeit ziemlich bekommen und ich freue mich, sagen zu können, dass Diablo IV und Vessel of Hatred tatsächlich PS5 Pro Enhanced sein werden!” sagte Fergusson. “Sehr stolz auf unser fleißiges Team, das dies möglich gemacht hat. Weitere Details zu einem späteren Zeitpunkt.”

Demnächst wird der erste Diablo 4 DLC in nur wenigen Tagen am 8. Oktober veröffentlicht, und zusammen mit all den Inhaltserweiterungen in Vessel of Hatred; die die neue Spiritborn-Klasse, eine ganz neue Questlinie und die neue spielbare Region namens Nahantu beinhalten; wir bekommen auch eine massive Überarbeitung der Progression. Angeblich soll das Action-RPG das gesamte Repertoire der PS5 Pro-Konsole ausreizen: Höhere Bildraten bei höherer Auflösung, performanteres Raytracing für lebensechtere Beleuchtungseffekte (hat auch die Grundversion) und natürlich jede Menge Schatten und Spiegelungen. Es wird spannend!