No Man’s Sky wird ein PS VR2-Launch-Titel, Trailer veröffentlicht

Die kommende PS VR2-Version von No Man’s Sky wird am Veröffentlichungstag des Headsets veröffentlicht, sagt Hello Games.

Mehr zu No Man’s Sky auf PS VR2

Hello Games kündigte Anfang dieses Jahres an, dass es an einer PlayStation VR2-Version arbietet. Nun wurde die Beschreibung im PS VR2-Trailer des Spiels im PlayStation Store kürzlich aktualisiert und besagt, dass das kostenlose Upgrade “Februar 2022” erscheinen würde. Das ist etwas unscharf, also hat das Entwicklerstudio nun nachgelegt und den Launch-Zeitraum bestätigt. Also wird das Veröffentlichungsdatum tatsächlich der 22. Februar 2023 sein, was bedeutet, dass es am ersten Tag verfügbar sein wird.