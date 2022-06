No Man’s Sky und Resident Evil Village kommen auf macOS

Während der WWDC 2022 wurde beiläufig erwähnt, dass No Man’s Sky und Resident Evil Village auch auf den Mac kommen.

2022, das Jahr von Gaming auf dem Mac?

Die Keynote von Apple hat einiges abgearbeitet. Ein neues iOS, ein neues macOS, ein neues watchOS und mehr wurden vorgestellt. Selbst an der Hardware-Front konnte man sich erfreuen, so wurde der neue M2-Chip vorgestellt, die in den nächsten Wochen im neuen MacBook Air und MacBook Pro zu Werke gehen werden. Tatsächlich war die größte Neuigkeit an der Gaming-Front während des macOS-Teils der Show, wo angekündigt wurde, dass Resident Evil Village und No Man’s Sky auf den Mac kommen und das brandneue Metal 3-Framework in der neuen macOS-Version verwenden würden. Zudem wird No Man’s Sky auch auf iPads erscheinen, das wurde allerdings irgendwie in einer Pressemitteilung vergraben.

No Man’s Sky auf dem iPad wäre eine große Sache, erwähnenswert, auch beiläufig während der Keynote, aber stattdessen ist es etwas, das in eine Online-Pressemitteilung verbannt wurde. Zudem stellt sich die Frage nach der Lauffähigkeit: Metal 3 wird Apple Silicon-Prozessoren voraussetzen. Ob das jetzt heißt, dass man zwingend ein iPad mit M1-Prozessor und all seiner Power benötigt? Auf der anderen Seite sind auch die A-Serien-Chips in den iPads bereits von Apple, das heißt also nicht viel. Zudem kommt das Erforschungsspiel im Sommer 2022 ja auch für Nintendo Switch heraus. Die Konsole (besitzt die selbe ARM-Architektur wie iPads, iPhones und Macs) bietet echt nicht viel Performance im Vergleich zu aktuellen iPads, man darf sich also schon ein wenig darauf freuen, auch mit älteren Tablets spielen zu können. Mal sehen und abwarten, schätze ich!