No Man’s Sky: Hello Games fügt Angeln im Aquarius-Update hinzu

Der Entwickler Hello Games hat in seinem Aquarius-Update endlich das Angeln zu No Man’s Sky hinzugefügt. Fans freuen sich auf Rezepte!

Mehr zu No Man’s Sky Aquarius

Das Update wurde, wie es Tradition ist, nach ein paar Tagen voller Emoji-Teaser veröffentlicht. Dies ist eine Funktion, nach der sich die Fans seit Jahren im Spiel sehnen, und sie sind alle so unglaublich glücklich, dass sie endlich da ist. Das No Man’s Sky Aquarius Update fügt ein komplexes Angelsystem hinzu, das mit jeder anderen Mechanik im Spiel verbunden ist. Während wir uns einfach zurücklehnen und auf einer zufälligen Welt entspannen und angeln können, vorausgesetzt, es gibt dort etwas Wasser, können wir auch mit ein paar neuen Systemen interagieren, um es noch angenehmer zu machen. Es gibt neue Strukturen und ein neues Exo-Schiff zu bauen, ein Angel-Lexikon zu füllen und sogar eine Expedition, auf die wir uns begeben dürfen. Eine Riesen-Auswahl an Fischen ist inkludiert, es gibt Angelruten und Köder – natürlich braucht es auch speziellere Köder für die spezielleren Fänge.

Diese Fische können wir dann für neue Rezepte verwenden, um etwas Leckeres zu kochen. Aquarius folgt als nächster großer Patch, und Hello Games haut gerade wieder richtig viel Content für das massive Exploration-Game raus. Das letzte Update für No Man’s Sky, Worlds Part 1, war eine große Überarbeitung der Gebäudesysteme und vieler anderer Aspekte des Spiels. Aquarius konzentriert sich viel mehr darauf, neue Aktivitäten hinzuzufügen, an denen man teilnehmen kann. Das Tolle am Angeln ist, dass es entspannend ist – warum sonst sollte es in fast jedem Spiel vorkommen? Angeln passt wirklich gut zur Stimmung des Spiels, und die Spieler können ihr eigenes Spielziel auswählen, sei es beim Aufbau einer riesigen Basis, beim Abschließen von Quests oder einfach nur beim Erkunden. Angeln ist ein neues Ziel, dem ihr euch nun widmen könnt!