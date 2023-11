Nintendo wird auch im achten Jahr der Konsole weiter neue Titel für Switch bringen

Nintendo wird weiterhin neue Titel und Inhalte für Switch veröffentlichen, “ohne an das traditionelle Konzept des Plattformlebenszyklus gebunden zu sein“.

Der Lebenszyklus der Nintendo Switch

Dies sagte Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa in der Präsentation der Finanzergebnisse von Nintendo für das im März März 2024 endende Geschäftsjahr. “Nintendo Switch wird im März 2024 in sein achtes Jahr eintreten”, sagte Furukawa. “Wir werden weiterhin neue Titel und Inhalte für Nintendo Switch veröffentlichen, ohne an das traditionelle Konzept des Plattformlebenszyklus gebunden zu sein”. Er fuhr fort: “In Zukunft möchten wir weiterhin sehen, dass viele Verbraucher:innen Nintendo Switch spielen, und unsere Geschäftsdynamik aufrechterhalten”. Das klingt ganz stark danach, dass, wie wir berichteten, die kommende Konsole (ob nun 2024 oder 2025) abwärtskompatibel sein wird – und wohl auch teurer.

Die selben Spiele, die man entweder auf der leistbaren Nintendo Switch oder einer stärkeren Heimkonsole zocken kann? Das entspräche dem aktuellen Stand der Technik. Furukawa enthüllte zudem, dass Nintendo Switch Online zum 30. September 2023 über 38 Millionen Mitglieder hat und dass Nintendo plant, “den Nutzer:innen weiterhin neue Möglichkeiten zu bieten, Nintendo Switch langfristig zu genießen, indem die über Nintendo Switch Online verfügbaren Inhalte erweitert werden”. Das Nintendo-Konto, das kostenlos ist, hat über 330 Millionen registrierte Benutzer. Dazu gehören Regionen, in denen die Switch nicht verkauft wird, da mobile Anwendungen das Nintendo-Konto für ein breiteres Spektrum von Benutzer:innen zugänglich gemacht haben.