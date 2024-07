Nintendo Switch Sports: Basketball kann ab 10. Juli gespielt werden

Nintendo Switch Sports hat mit einem Update die neueste Ergänzung hinzubekommen. Ab 10. Juli können wir auch Basketball spielen!

Basketball in Nintendo Switch Sports

Der beliebte Sport Basketball wurde nun mit einem kostenlosen Update für Nintendo Switch Sports bereitgestellt. Das Spiel, das letzten Monat für eine Sommerveröffentlichung angekündigt wurde, wird dem Sportgame am 10. Juli einfach hinzugefügt. Zuvor hat das Spiel Golf bekommen – mal sehen, ob da auch in Zukunft noch etwas kommen wird! Basketball ermöglicht es uns, in Zwei-gegen-Zwei-Spielen oder in einem High-Score-Modus gegen bis zu drei andere Spieler*innen zu spielen. Werdet ihr das Game nach seinem Release 2022 nochmals starten?