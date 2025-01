Nintendo Switch 2: Ihre Joy-Con-Magnete sind richtig stark!

Ein weiteres Video mit Fokus auf die Nintendo Switch 2 Joy-Cons hat bestätigt, wie man sie von der Konsole entfernt. Diese Magnete haben ordentlich Power!

Über die Joy-Con-Magnete

Nach dem Enthüllungstrailer für die Switch 2 lud Nintendo mehrere längere Animationen auf die offizielle Website hoch und zeigte etwas mehr von der Konsole. Dazu einfach das Video starten und danach auf „Überspringen“ tippen. Eine dieser Animationen gibt uns den bisher besten Blick auf die neuen Joy-Cons, und wie sie aus dem System entfernt werden. Die Animation bestätigt, dass wir einen Knopf drücken müssen, der unter dem Trigger versteckt ist, um die Joy-Cons zu lösen und so von der Konsole wegzubringen. Diese Taste scheint entweder den Magneten zu deaktivieren, mechanisch genügend Abstand herzustellen oder eine eventuelle Einrastfunktion in der Mitte zu lösen. Dabei reicht die Stärke der Magneten aus, um die Konsole auch problemlos nur an einer Seite zu halten – man sieht im Video, dass die Magneten schon zwei bis drei Zentimeter vor der „Kollision“ die Controller anziehen.

Die ursprüngliche Switch befestigt ihre Joy-Cons über eine Schiene, die sie an Ort und Stelle hält. Diese aktuellen Joy-Cons für das Original sind seit der Einführung der Konsole mit unzähligen Problemen konfrontiert, von denen das berüchtigtste “Joy-Con-Drift” ist, von dem viele spekuliert haben, dass es Nintendo mit neuen Analog-Sticks angehen wird. Ein weiteres Problem, das bei den Switch-Controllern auftrat, sind auch die Kunststoffschienen, die zum Ein- und Ausschieben der Controller verwendet werden, im Laufe der Zeit schwächer werden. Dies ist bei einem Plastikmechanismus wie diesem normal, aber aufgrund der Häufigkeit, mit der einige die Joy-Cons entfernen, schwächen sich die Schienen bei einigen bis zu dem Punkt, an dem die Joy-Cons nicht mehr ordentlich einrasten. Hier ist jedenfalls die Animation für euch zum Selberansehen: