Nintendo kündigt statt Switch 2-Konsole den Alarmo-Wecker an!

Wache auf in einer Welt voller Spiele! Das ist der Slogan, unter dem Nintendo seinen kommenden Wecker Alarmo vertreiben wird. Denn mit der Nintendo Sound Clock: Alarmo kommt etwas Verspieltheit in eure Aufwach-Routine. Dieser interaktive Wecker erkennt eure Bewegungen beim Aufstehen und spielt Klänge, die euch das Gefühl vermitteln, dass ihr in einer Spielwelt aufwacht! Gleich vorweg: Das Produkt wird zunächst bis Mitte Januar 2025 als zeitlich begrenztes Angebot für Nintendo Switch Online-Mitglieder zum Kauf erhältlich sein. Für den Kauf wird eine kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft benötigt. So sieht das Ganze laut offizieller Website in Action aus – typisch Nintendo eben:

Grundsätzlich stehen 35 verschiedene Themes zur Auswahl, allen voran natürlich Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda, Splatoon, Pikmin 4 und Ring Fit Adventure. Der Wecker wird zur eingegebenen Zeit Musik und Klangeffekte zu der Szene spielen, die ihr ausgewählt habt. Damit nicht genug: Verknüpft ihr euren Nintendo Sound Clock: Alarmo mit eurem Nintendo-Account, dürft ihr zusätzliche Weckruf-Themen, darunter Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons, kostenlos herunterladen, sobald sie verfügbar sind. Alarmo besitzt zudem einen Sensor, der auf euch reagiert, und wird Geräusche wiedergeben, wenn ihr eure Arme ausstreckt oder euch auf die Seite rollst. Er wird leiser, je mehr ihr euch bewegt.

Mehr als nur ein Wecker

In der Statistik findest ihr zum Beispiel Informationen darüber, wie viel Zeit ihr im Bett verbracht habt, wie viel ihr euch im Schlaf bewegt habt und wie lange ihr gebraucht habt, aufzustehen. Das passt ja perfekt zum letzten Update von Pokémon Sleep, nicht wahr? Doch auch vor dem Schlafen unterstützt euch der Alarmo – Schlummerklänge können euch helfen, euch mit ruhigen Klängen zu entspannen. Sie werden zur eingegebenen Zeit wiedergegeben, wenn ihr dann ins Bett geht. Der Power-Weckruf wird immer lauter statt leiser, je mehr ihr euch bewegt, und ein Stundenton unterstützt euren Alltag mit immer wiederkehrenden Nintendo-Klängen je nach dem von euch gewählten Thema. Spannend!

Der Bildschirm sollte zur Bettmitte ausgerichtet werden, damit er euch optimal erfassen kann. Zudem solltet ihr den Alarmo bequem erreichen können, also bis 50 cm Abstand sind ideal. Wenn möglich, sollte er bis zu 20 cm höher stehen als euer Bett – aber auch gleiche Höhe ist in Ordnung! Klarerweise ist das Gerät für eine Person gedacht, schlaft ihr also zu zweit in einem Bett, könnte es zu Abweichungen beim gewünschten Verhalten kommen. Genauso, wenn Haustiere im Spiel sind, deren Bewegungen könnten auch stören. Aber der Wecker lässt sich natürlich auch als ganz herkömmliches Aufwach-Gerät benutzen, ganz ohne Bewegungserkennung! Was haltet ihr von dieser Ankündigung, wäre das was für euch?