Nintendo Indie World im April 2023: Heute um 18 Uhr geht’s los

Nintendo veranstaltete im November 2022 sein letztes Indie World Showcase. Die Präsentation umfasste über 20 Titel, die auf Nintendo Switch erschienen, darunter Sports Story, Have a Nice Death, Aka und Venba. Drei weitere Spiele, die während der Veranstaltung gezeigt wurden, wurden noch am gleichen Tag für Switch veröffentlicht: Rogue Legacy 2, A Little to the Left und Once Upon a Jester. Nintendo veranstaltete Ende Dezember auch ein mehrtägiges Indie-Spiele-Showcase, das mit der Veröffentlichung von Sports Story am Heiligabend endete. Das Nintendo Live-Fanfest kommt dieses Jahr in die Vereinigten Staaten nach Seattle, dies kündigte Nintendo kürzlich an. Die Nintendo Live 2023 wird Switch-Gameplay-Möglichkeiten, Live-Bühnenaufführungen, Gaming-Turniere, Foto-Ops und andere Aktivitäten bieten.