GreedFall 2: The Dying World bekommt neuen Trailer spendiert

NACON und das Entwicklungsstudio Spiders enthüllen einen neuen Trailer zum narrativen RPG GreedFall 2: The Dying World.

Der Trailer präsentiert einige der erzählerischen Elemente und Spielmechaniken dieses neuen Kapitels der GreedFall-Saga, die eine Community von mehr als zwei Millionen Spielenden aufgebaut hat. GreedFall 2: The Dying World wird im Sommer 2024 im Early Access auf Steam veröffentlicht und 2025 für PlayStation 5 und Xbox Serie erhältlich sein. Wir werden zu einem Eingeborenen aus einem kleinen Dorf am Seeufer von Teer Fradee, einer Insel, die von Magie durchdrungen ist und auf der unbekannte Kreaturen in der Wildnis hausen. Wir werden von Hohepriesterin Mev zu einem Initiationsritual geschickt. Die Aufgabe? Wir werden ein Weiser, der mit dem Schutz des Volkes und der Ländereien betraut ist. Dies ist eine wichtige Aufgabe, denn seit Jahren leidet die Insel unter der Kolonialisierung durch fremde Mächte, die sich nicht um die verheerenden Auswirkungen auf die Umwelt scheren.

Um ihr Volk zu schützen und ihre Mission zu erfüllen, haben wir je nach Situation eine Reihe von Möglichkeiten, denn jede Entscheidung beeinflusst den Verlauf des Abenteuers. Entscheidungen in den Dialogen haben direkten Einfluss auf die Beziehungen zu anderen Charakteren und den Ruf bei den unterschiedlichen Fraktionen. Darüber hinaus beeinflussen die eigenen Talente wie Survival, Diplomatie oder Stealth, wie bestimmte Dinge ablaufen. Manchmal muss allerdings auch Gewalt angewendet werden, denn Konfrontationen sind ebenso ein Bestandteil des Abenteuers. Der neue Trailer stellt einige der Mechaniken des Kampfsystems vor, die darauf ausgelegt sind, eine größere strategische Dimension zu bieten. Vor allem dank der Möglichkeit, die Begleiter:innen zu kontrollieren und dem taktischen Pausensystem, das es möglich macht, jede Situation unter Kontrolle zu halten…